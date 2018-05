VIDEO: Así ha conquistado el Real Madrid sus 12 títulos en Champions

El Real Madrid está le está haciendo realidad el sueño de todo hincha de verlo disputando las finales de la UEFA Champions League. Con esta ante el Liverpool el próximo sábado ya son serán consecutivas, detalle que tiene a todos de cabeza y entre cejas y cejas aquellos capaz de criticarlos; además de la posibilidad de convertirse en tricampeones.

Actualmente son 12 títulos de copas europeas que tiene en su palmarés, algo muy difícil de igualar para cualquier otro club. Su seguidor más cercano es el AC Milán, conjunto italiano con poca memoria en esta competición tras su último título hace 11 años.

Las finales posteriores fueron no más un aperitivo para lo que se viene. Atlético de Madrid sufrió en dos ocasiones (2013-14 / 2015-16). Su otra víctima fue la Juventus 2016-17.



El resto de finales ganadas por el Real Madrid en Champions League

-2001-02 Real Madrid vs Leverkusen (2-1)

-1999-00 Real Madrid vs Valencia (3-0)

-1997-98 Real Madrid vs Juventus (1-0)

-1965-66 Real Madrid vs FK Partizan Belgrado (2-1)

-1959-60 Real Madrid vs Eintracht Frankfurt (7-3)

-1958-59 Real Madrid vs Stade de Reims (2-0)

-1957-58 Real Madrid vs Milan (3-2)

-1956-57 Real Madrid vs Fiorentina (2-0)

-1955-56 Real Madrid vs Stade de Reims (4-3)