Día y hora del inicio del Mundial de Rusia 2018

El inicio del Mundial de Rusia 2018 cada vez está muy cerca y por lo tanto tiene que saber el día y hora del arranque de la mayor fiesta del fútbol y será en el estadio Luzhniki de Moscú.

México pierde a Néstor Araujo para el Mundial de Rusia 2018

El 14 de junio será el día que de inicio esta competencia entre selecciones y será entre la local Rusia ante Arabia Saudita a las 9 de la mañana (hora hondureña).



Para este jueves, solo habrá un juego del Mundial, pero el viernes 15 se medirá Egipto ante Uruguay a las 6:00 AM, Marruecos, 9:00 AM y Portugal ante España a las 12:00 m (Hora de Honduras).



Hora de inicio del Mundial

Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:00 AM

Estados Unidos:

Seattle: 8:00 AM

Phoenix: 8:00 AM

Los Ángeles: 8:00 AM

Denver: 9:00 AM

Nueva Orleans: 10:00 AM

Dallas: 10:00 AM

Nueva York: 11:00 AM

Boston: 11:00 AM

Chicago: 10:00 AM

Houston: 10:00 AM

Atlanta: 11:00 AM

Miami: 11:00 AM

Columbus: 11:00 AM

México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 10:00 AM

Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile: 11:00 AM

Argentina y Brasil: 12:00