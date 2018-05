Zidane, uno de los tres héroes de Mohamed Salah en su juventud

El egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool, aseguró este viernes que derrotar el sábado al Real Madrid y levantar la Liga de Campeones en Kiev sería "algo muy especial", al tiempo que señaló a Zinedine Zidane, técnico del equipo 'blanco', como uno de sus ídolos de juventud.



"Ganar la Champions League sería algo muy especial. Jugar la final ya es un sueño hecho realidad. Todos en la ciudad de Liverpool y en el club están muy emocionados", dijo Salah, en una entrevista que publica hoy la página web de la UEFA.



El punta africano, ganador de la Bota de Oro al máximo artillero de la Premier League y nombrado mejor jugador del año en Inglaterra, es uno de los referentes en el equipo de Anfield, que busca en la capital ucraniana ante el Real Madrid su sexta Copa de Europa.



"El Real Madrid ha ganado el título más que ningún otro equipo: tres de sus triunfos han llegado en los últimos cuatro años, y sabemos que tienen mucha experiencia. Pero ahora nos lo jugamos todo a un partido, no a dos, y tenemos que estar concentrados y no pensar en nada del pasado. Al final somos 11 contra 11", declaró Salah, que destacó también la importancia del técnico Jürgen Klopp en estos 'Reds'.





"Hacemos siempre lo que nos dice, pero lo bueno es que nos da la libertad que queremos para hacer nuestro fútbol. Les da confianza a los futbolistas para que hagan lo que quieran en los partidos, eso y te ayuda a ser mejor", comentó. "Esa es su fortaleza. Todos estamos con muchísima confianza y por eso hemos marcado tantos goles", apuntó.



Preguntado sobre sus ídolos de infancia, la estrella egipcia señaló a tres leyendas: el italiano Francesco Totti, el brasileño Ronaldo Nazario y el francés Zinedine Zidane.



"Totti, Ronaldo el brasileño y Zidane. Mis ídolos eran tres futbolistas que eran totalmente diferentes de los otros en la forma de jugar", dijo.



Mo Salah, autor de 44 goles esta temporada, ha formado un tridente mortífero con el brasileño Roberto Firmino y el senegalés Sadio Mané. La conocida como 'MSF' es el trío ofensivo más goleador en la historia de la competición: el egipcio (10 tantos), el brasileño (10) y el senegalés (9) suman 29 goles y han superado por uno los 28 que anotaron Cristiano, Bale y Benzema en la campaña 2013/2014.









"Lo más importante para nosotros es ayudar al equipo a marcar goles, sin importar quién marque. Ganar partidos, sumar puntos, eso es lo de verdad relevante. Como se puede ver, he anotado 10 en la Liga de Campeones, los mismos que Firmino y uno más que Mané, por lo que los tres estamos prácticamente con los mismos. Ninguno es egoísta; sólo queremos ayudarnos el uno al otro", aseguró Salah.