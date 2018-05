¿La debilidad del Real Madrid en Champions? Así responde Marcelo a Klopp

Marcelo ha comparecido este viernes en la conferencia de prensa previa a la final de Champions entre Real Madrid y Liverpool en Kiev y ha respondido a algunos cuestionamientos sobre que su sector del campo es el más débil del conjunto merengue.

"En una final así mucha gente quiere decir cosas que no hay. Yo estoy muy contento con mi trabajo, mi entrenador y mi club también, no tengo nada que demostrar a nadie. No opino sobre el trabajo de ninguno. No he visto salir esto de su boca así que no le puedo contestar", expresó.

También se mencionó que en ese lado jugará Mohamed Salah para aprovechar esa supuesta falencia del equipo blanco. "Sabemos lo que tenemos que hacer, yo sé exactamente cómo tengo que jugar. Está claro que han hecho una gran temporada y son un gran equipo, no podemos pensar sólo en dos o tres jugadores".

El brasileño afirma que la motivación para este juego es grande ya que quieren entrar en la historia ganando una tercera final de Champions consecutiva. "Nuestra motivación es cada día al despertar para entrenar, jugar, esa es nuestra motivación, estar aquí otra vez con este hambre de ganar cosas. Lo que hemos ganado ya pasó y sólo tenemos en mente el futuro presente, que es ganar lo que hay".