Klopp advierte: "Real Madrid tiene ventaja por su experiencia, pero eso no ayuda siempre"

El técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, afirmó este viernes en rueda de prensa que el Real Madrid parte con ventaja por su experiencia en la final del Champions del sábado en Kiev, pero espera encontrar la táctica adecuada para nivelar ese hándicap.

"Estoy seguro que los segundos antes del partido, Real Madrid estará más confiado que nosotros, pero nunca han jugado contra nosotros. Somos el Liverpool. Este club tiene en su ADN que siempre luchamos por grandes cosas, porque somos el Liverpool", afirmó.

"La experiencia que tienen es una gran ventaja, es cien por cien así, pero en un partido, la experiencia no ayuda siempre. Tenemos que ponerles todas las dificultades posibles. No podemos luchar a su nivel, pero las tácticas están ahí en fútbol para poner a tu nivel a un equipo que es mejor. Es duro conseguirlo pero debemos intentarlo", explicó.

Klopp perdió hace cinco años, con el Borussia de Dortmund, una final de Champions contra el Bayern Múnich, en Wembley.

"Una final es algo grande y como técnico debes preparar muchas cosas. Algunas cosas en los entrenamientos, pero sobre todo en términos de convencimiento, estando tranquilo", indicó.

"Llegar a una final de Champions como técnico es difícil, tal vez solo llegas una vez en la vida. Así recuerdo aquella de 2013. Jugamos un buen partido contra un equipo muy fuerte. Ahora he vuelto. Me llevó un tiempo. Estos chicos me han dado una segunda oportunidad. Lucharon mucho. Juguemos esta nueva oportunidad", añadió.

Klopp defendió a Zidane, ante las insinuaciones de que tiene suerte y que su fuerza se basa en saber llevar a un vestuario.

- Defensa de Zidane -

"Si mucha gente piensa que Zidane no tiene mucho conocimiento de tácticas, y piensan lo mismo sobre mí, es muy divertido que ninguno de los técnicos que llegan a la final de la Champions no sepan de tácticas. Zidane, para mí, es uno de los cinco mejores jugadores de la historia. En dos años y medio en el Liverpool, llevo más tiempo que él en el Real Madrid y puede ganar su tercera Champions seguida, lo que nunca ha pasado antes. Tengo que pensar que es brillante, como lo era como jugador", señala.

"Este grupo de jugadores trabaja con él como un reloj suizo. He visto jugar muchas veces a su equipo. A veces es organizado y a veces no. Es fútbol y siempre hay una oportunidad para el otro equipo y eso es suficiente para mí", indicó.

"Creo que Zinedine Zidane siempre fue un guerrero. Cuando creces en Marsella en la zona en que creció, necesitas ser un guerrero. Solo cuando le ves como jugador piensas que no necesita ser un guerrero, porque era mucho mejor que el resto. Vi en su cara cuando alguien le preguntó sobre el hambre del Real Madrid. El chico que le preguntó le hizo enfadar y habría pasado lo mismo conmigo, que vengo de un pueblo de la Selva Negra en Alemania. Todos es diferente pero ambos somos humanos. Hagamos ahora la labor por la que nos pagan, lanzar nuestros equipos al terreno y jugar el mejor partido posible", explicó.

Klopp no quiso opinar sobre el hecho de que su estrella egipcia, Mohamed Salah, esté respetando o no el Ramadán.

"Está lleno de fuerza. No es importante si puede romper el dominio de Cristiano Ronaldo y Messi. Ningún técnico está interesado en eso. Messi y Ronaldo merecen todos los elogios que han recibido. Ahora tienen más de 30 años y todavía están a un gran nivel. Veremos en los próximos años si Mo puede estar a su nivel. En esta temporada estuvo sobresaliente. No es fácil porque ellos dos han estado consistentes en los últimos doce o trece años. Mo ha tenido un buen comienzo", dijo.