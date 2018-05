Las 10 cosas que no sabías de Cristiano Ronaldo y Salah previo a la final de Champions League

Se acerca la hora de la verdad. Real Madrid vs Liverpool, Cristiano Ronaldo vs Mohamed Salah. La final de la Champions League se juega hoy en Kiev y solo uno saldrá victorioso.

Ambos equipos cuentan con figuras importantes, CR7 por el lado del club merengue y Salah aparece como referente del conjunto inglés.

Ambos no solo se enfocan en fútbol, acá te mostramos algunas curiosidades que quizás no conocías de ellos.

CRISTIANO RONALDO

Religión: Cristiano Ronaldo es católico, su madre Dolores Aveiro se lo inculcó. Aunque no es muy entregado a la religión



Cirugías: En su niñez, el astro tuvo que ser operado del corazón debido a una taquicardía.



Ídolos: Admira a varios futbolistas, pero ha confesado ser fan de sus compatriotas Eusebio y Luis Figo.



Música: Es fanático de la música en español y su favorito es Luis Fonsi. También le gusta el reguetón.



Inicios: Su padre trabajaba como pescador, pero falleció debido a problemas con el alcohol.



Estudios: Debió abandonar el colegio a los 16 años porque comenzó a jugar con el Sporting de Portugal y no tenía tiempo.



Personal: Ha tenido como parejas a bellas mujeres como Sharapova, Paris Hilton, Irina Shayk, entre muchas otras. Su actual pareja es Georgina Rodríguez.



Comida: La preferida del estro de Maderia es el Bacalao a la brasa, un plato típico portugués.



Humanidad: No se tatúa para poder donar sangre, algo que hace regularmente para ayudar a los más necesitados.



Hijos: Tiene ya cuatro hijos: Cristiano Jr., de siete años, los gemelos Mateo y Eva, gestados y Alana Martina de parto natural.





MOHAMED SALAH



Religión: Practica el Ramadán (es el noveno mes del calendario musulmán conocido internacionalmente por ser el mes en el que los musulmanes, por su fe y por sus creencias, practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol).



Cirugías: Mohamed Salah jamás ha sido operado, ni siquiera por alguna lesión.



Ídolos: El Faraón egipcio creció admirando a tres jugadores; Ronaldo Nazario, Zidane y Totti.



Música: Lo de el faraón es pura música árabe, no escucha de otro tipo.



Inicio: Sus padres no querían que fuera fútbolista, querían que se dedicara a la religión musulmana.



Estudios: Estudiaba de 7 a 9 am, tenía un permiso especial de salida, ya que al lugar donde entrenaba se tardaba 5 horas en llegar.



Personal: Se casó con su mujer Maggi en 2013, se conocían desde pequeños ya que estudiaban en el mismo colegio.



Comida: A Mohamed Salah le encanta la comida italiana, en especial las pastas.



Humanidad: Anotó el gol de la clasificación de Egipto para el Mundial, varios jeques millonarios le dieron mansiones, pero él las destinó a hogares de niños en Egipto.



Hijos: Salah solo tiene una hija llamada Makka, en referencia a La Meca (Makkah en árabe), ciudad sagrada del mundo islámico.