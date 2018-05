VIDEO: Casemiro rompe en llanto tras recordar triste su pasado

Casemiro es uno de esos futbolistas brasileños con un pasado triste que lo marca y que le toca el corazón cada vez que lo recuerda. Así lo denotó en una entrevista que brindó al canal del Real Madrid horas antes de la final de la Champions. Entre los niños del barrio, no era el más rico y eso le marcó su infancia.

El centrocampista merengue recordó una de las escenas que le marcó su vida cuando su madre tenía que distraerlo para que no pidiera una bebida que tanto le gustaba. Su precio no era elevado, pero aún así no había dinero gastar en ello. Eso lo rompió.

"Esto sin duda en mi infancia pasé mucho de eso (pobreza) porque pensando ahora y viendo lo que tengo... cuando pasaba esa mujer eso costaba 20 céntimos. Mi madre me distraía y me decía que tenía que entrar a casa porque no tenía para comprar", confesó entre lágrimas.

Esta es la razón por la cual cada vez que está en su tierra, bebe y bebe todo lo que puede para saciarse. Sin duda el fútbol le cambió la vida al jugador, ahora sus cuentas bancarias ya no son problema.