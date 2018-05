Florentino sobre CR7: "No es que se vaya a quedar, es que tiene contrato"

Florentino Pérez, el mandamás del Real Madrid, equipo con 13 Champions League y por si fuera poco, único club que ha logrado tres copas consecutivas, habló sobre el futuro del atacante Cristiano Ronaldo en el club blanco.

Real Madrid derrota al Liverpool y consigue su copa 13 en Champions League



"Es una gran familia y estoy impresionado de lo que estamos haciendo. Llevo cinco", dijo Pérez en el inicio de la entrevista tras coronarse en Kiev ante el Liverpool.



Pérez alabó el trabajo de Gareth Bale y Karim Benzema en la final, tras anotar ante el Liverpool, además de la historia que han logrado.



Pero no podía dejar de hablar sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, quien en la celebración dejó una frase en la que pareciera que se está despidiendo del Real Madrid.



"Todo el mundo tiene derecho a hablar, lo importante es el club y en un día como hoy lo importante es que todos estemos celebrando la Champions, entre otras cosas porque siempre se habla de él y luego no pasa nada. Estoy encantado de que Cristiano tenga cinco Copas de Europa como yo. Pregúntele a él. Va a seguir siendo feliz. No es que se vaya a quedar, es que tiene contrato, no estoy para hablar de nadie a nivel particular", cerró.