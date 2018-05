Así celebraron en redes sociales los jugadores del Madrid

Real Madrid se ha quedado con su tercera Champions consecutiva, luego de haber vencido al Liverpool 3-1 en el estadio Olímpico de Kiev.

Leer más: Luka Modric: "Ahora nos pueden llamar dinatía en fútbol"

Tras la obtención del título, los jugadores del equipo blanco celebraron el triunfo tanto en el terreno de juego como en las redes sociales. Así, Keylor Navas. Infinitas gracias a Dios por que ha respaldado todos mis sueños!!!

¡¡Dinastía blanca!!

Aunque, eso sí, con mucha suerte, 3 consecutivas.

White dynasty!

Albeit with a lot of luck, 3 in a row.

????????????#HalaMadrid pic.twitter.com/z44pdElPBm