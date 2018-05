Klopp cantando a las 6:00 de la mañana: "¡El Madrid tuvo toda la maldita suerte!"

Jürgen Klopp es el entrenador que ha llevado al Liverpool nuevamente a lo más alto, pese a que perdió la final de la Champions League ante el Real Madrid.

Muy poco después del compromiso en Kiev, el alemán se permitió descargar un poco toda su frustración.

Rodeado de aficionados del Liverpool y en la mañana de Kiev, Klopp se liberó. Cantó, saltó y bailó. También desafió en un video que ya se hizo viral.

El DT realizó un cántico donde hasta aparece el nombre del Real Madrid, club que consiguió la Decimotercera Champions en su historia, la tercera de forma consecutiva.

"We saw the European Cup

Madrid had all the fucking luck

We swear we' ll keep on being cool

We'll bring it back to Liverpool"

TRADUCCIÓN:

"Vimos la Copa de Europa

Madrid tuvo la maldita suerte

Juramos que seguiremos siendo geniales

Traeremos la Copa a Liverpool"