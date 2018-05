Toque de Ramos a Cristiano: ''No está bien lo que hiciste, no era el momento adecuado''

El portugués Cristiano Ronaldo encendió las alarmas al término de la final de Champions de Kiev cuando dijo que ''fue muy bonito estar en el Real Madrid''.

Bombazo: Cristiano Ronaldo insinúa su adiós del Real Madrid

Estas palabras cayeron como balde agua fría en sus compañeros y afición merengue, ya que ponen en duda su continuidad con el equipo blanco.

Tras estas declaraciones, el diario español Marca publicó una conversación secreta que mantuvieron Sergio Ramos con Cristiano, donde el defensor le habría llamado la atención debido a que no era el momento indicado para decir ciertas cosas.

El capitán, con buen tono, pero disgustado, le dijo que ''Cris no está bien lo que has hecho, no era el momento adecuado de decirlo''.

Asimismo, Ramos le prometió que le ayudarían para resolver sus problemas: ''Espera, no insistas. Tienes que dar un paso atrás y nosotros te ayudaremos''.

Por último, Ramos le pidió que pusiera de su parte para poder ayudarlo: ''Estamos contigo Cris, pero ayuda también tú''.

Cristiano reconoció que se había equivocado con esas declaraciones y una hora después de esa conversación salió a matizar el asunto.