Periodista de ESPN arremete contra Keylor Navas: "No es portero para Real Madrid"

El periodista de ESPN Deportes, Kenneth Garay, hizo un análisis sobre la situación del portero tico del Real Madrid, Keylor Navas, que han sido como un barril de pólvora y los ticos lo han insultado en las redes sociales ya que sintieron que menospreció al meta.

Garay dijo en un video colgado en las redes sociales que Navas no es portero para el Real Madrid, aunque acepta que es “bueno”. “Quedó en la historia, ganó la Champions pero no es el perfil del arquero que necesita el Real Madrid. Para mí tiene el arquero del Madrid que estar entre los cinco mejores del mundo, tiene que ser Neuer, De Gea, Alisson que se está destacando, o el del Chelsea”, dijo el polémico comunicador que de inmediato recibió fuertes críticas.

Navas llegó en 2014 al Real Madrid tras el gran Mundial que hizo con Costa Rica y ha ganado las tres Champions League que ha disputado y todavía no se le valora por algunos comunicadores. “Navas al igual que David Ospina del Arsenal son buenos arqueros de segundo nivel en Europa, pero es una crítica, un punto de vista sobre alguien que ha triunfado en Real Madrid”, sentenció.

“El nivel de Keylor es bueno, pero para ser arquero del Real Madrid hay que tener una serie de ingredientes. No es un arquero de talla como alguno de los europeos, para mí eso le hace falta al Real Madrid. Yo admiro los títulos, pero al que no le gustó no le gustó”, dijo.

El comunicador dijo que por los comentarios que hizo no es racista ni nacionalista, simplemente es su punto de vista. Esto ocasionó que periodistas ticos le respondieran y defendieran la bandera de Navas que es por ahora el mejor jugador de Concacaf.

Otro que le metió polémica defendiendo a Navas fue su compañero de ESPN, Fernando Palomo, uno de los mejores relatores de América y dijo: “Allí está Keylor Navas. A muchos les cuesta verlo allí. Si necesitan un guía, es el que está arriba de todo. ¿Ya lo ven? Perfecto”, escribió con una foto del equipo ideal de la Uefa del 2018 donde Navas junto al brasileño Alisson de la Roma, son los dos arqueros candidatos al 11 del año.

