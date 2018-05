Messi revela lo que más odia de ser famoso: ''Me rompe las pelotas''

El delantero Lionel Messi sigue concentrado con la Selección de Argentina para disputar el Mundial de Rusia y durante su estadia con la Albiceleste, el jugador reveló que es lo que más odia desde que se volvió famoso jugando para el Barcelona.

En una entrevista concedida para ''Pasión por el fútbol'', Messi confesó que se siente agradecido por el apoyo de la gente donde quiera que vaya, pero que es algo irritante salir de compras con su familia por el asedio de sus seguidores.

''Estoy agradecido con todos los aficionados, pero a veces me gustaría pasar desapercibido'', comenzó diciendo el crack azulgrana.

''Cuando estoy con mi familia me gustaría pasar el rato con ellos con normalidad, sin tener las miradas de la gente encima. La verdad es que nunca me he acostumbrado a estar con mi gente y saber que me están mirando'', explicó Messi.

Asimismo, el atacante comentó que no le gusta salir de compras: ''Me rompe las pelotas ir de compras por eso generalmente lo hago por internet''.

Por último, Messi expresó que su hijo mayor, Thiago, comienza a entender la fama que tiene su padre: ''No entiende del todo, pero ya sabe bastante. Le empezó a gustar el fútbol, le gusta ir a la cancha, seguirme a mí, se pone a ver los partidos en la tele conmigo al lado. La verdad es que en ese sentido dio un cambio impresionante y a mí me encanta''.

Sobre la marcha de Iniesta, el argentino dijo que ''la verdad sí lo voy a extrañar. Yo y el fútbol. Va a seguir jugando, pero el verlo día a día, entrenar con él, jugar... La verdad que va a haber un vacio grande. Es un jugador único y difícil de reemplazar y obviamente que sí, que le vamos va a extrañar''.

Respecto al Mundial, Messi reconoció que ''cambiaría un título del Barcelona por uno con la selección'' y además que ''nunca se me pasó por la cabeza jugar con España a pesar de que he tenido la oportunidad''.