Ødegaard: "Lo importante es que vaya a un equipo donde pueda jugar"

El centrocampista noruego del Real Madrid Martin Ødegaard, que jugó cedido esta temporada en el Heerenveen holandés, admitió este martes que desconoce su futuro, aunque resaltó que quiere tener minutos para seguir progresando.

"Lo importante es que vaya a un equipo donde pueda jugar. Un préstamo a otro conjunto español es una buena alternativa, pero ahora mismo no sé mucho", dijo el joven talento de 19 años en una entrevista con la agencia noruega NTB.



Ødegaard forma parte de la concentración de la selección noruega para los próximos amistosos, aunque no puede jugar, ya que se recupera todavía de la fractura de metatarso sufrida a principios de abril.



El jugador está en la fase final de su recuperación, por lo que estará listo para hacer la pretemporada con el Real Madrid de no haber movimientos antes, una posibilidad que también le parece atractiva.



"No sé qué va a ocurrir, pero si no pasa nada, haré la pretemporada con el Madrid y será una buena oportunidad para mostrarse", afirmó.



Lo que está descartado es regresar al conjunto holandés, una etapa que Ødegaard considera "un capítulo cerrado".



El centrocampista noruego se mostró entusiasmado por el triunfo del Real Madrid el pasado fin de semana en la final de la Liga de Campeones. "Es genial, tres años seguidos. No hay ninguna duda de quién es el mejor", afirmó.



Odegaard destacó muy joven en el Strømsgodset noruego y debutó a los 15 años con la selección absoluta, saltando directamente de la sub-17 y siendo el más joven en jugar un partido de clasificación de una Eurocopa.



El talentoso noruego llegó a las categorías inferiores del Real Madrid en 2015 y esa misma temporada debutó con el primer equipo, convirtiéndose a los 16 años en el futbolista más joven del club blanco en disputar un encuentro oficial de liga.