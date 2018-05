Lewandowski quiere abandonar el Bayern, según su agente

El polaco Robert Lewandowski, delantero de 29 años del Bayern Múnich, quiere abandonar el club bávaro al final de esta temporada porque "necesita un cambio y un reto", dijo el miércoles su agente, Pini Zahavi, a la revista alemana Sport Bild.

Leer más: Cristiano Ronaldo, cada vez más lejos del Real Madrid



"Robert siente que necesita un cambio y un desafío en su carrera. Los dirigentes del Bayern están al corriente", dijo Zahavi al semanario, sin señalar el club que podría acoger al internacional polaco, que tiene contrato con el Bayern hasta 2021.



Cuando se le preguntó en el campo de entrenamiento del equipo polaco en Armalow, el jugador de 29 años eludió la pregunta sin negar: "Quiero centrarme en la preparación para la Copa del Mundo", dijo. "No pienso en asuntos de clubes, tengo un representante para eso".



El club bávaro no quiere dejar marchar a su goleador estrella, autor de 29 tantos esta temporada en la Bundesliga con el Bayern, donde está desde 2014. Las especulaciones sobre su marcha hacia otro gran club europeo (Real Madrid, París Saint-Germain...) crecieron en los últimos meses, aunque el jugador las ha negado.



Los rumores aumentaron en febrero, cuando Lewandowski cambió de agente para confiar sus intereses al israelí Pini Zahavi, uno de los hombres fuertes del mercado de fichajes internacional, considerado cercano al Real Madrid.



"Los motivos de Robert no son el dinero o tal club", valoró Zahavi en Sport Bild. El agente dice esperar que los dirigentes del Bayern -el presidente, Uli Hoeness, y el director general, Karl-Heinz Rummenigge- comprendan los deseos de Lewandowski, que busca ganar la Liga de Campeones.



- "El mejor 9 del mundo" -



Tras la llegada de Lewandowski al Bayern en 2014, el club alcanzó tres veces las semifinales y una vez los cuartos de final de la competición reina del fútbol europeo.



"Todos en la dirección del club pueden presumir de haber realizado una gran trayectoria, deben entender su situación", añadió el agente de 74 años, quien también jugó un papel el año pasado en el traspaso por 222 millones de euros del brasileño Neymar del Barcelona al PSG.



A finales de marzo, Rummenigge ya había cerrado la puerta a los rumores de la salida del polaco, considerado por el exjugador como el "mejor número 9 del mundo", asegurando que estaría "con total seguridad en el Bayern de Múnich la próxima temporada".



"Con mucho gusto apostaría", comentó Rummenigge a Sky Alemania, mientras era interrogado sobre artículos de la prensa española anunciando la partida del delantero para el Real Madrid después del Mundial de Rusia.