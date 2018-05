Así se despidieron los jugadores del Real Madrid de Zidane

Luego de la renuncia de Zidane Zidane como técnico de Real Madrid, los jugadores de la plantilla blanca se han pronunciado en las redes sociales, mostrando el cariño y el buen camerino que formó el frances.

Zidane sorprendió al madridismo apenas una semena después de haber conquistada su tercera Champions consecutivas en el banquillo merengue. Zizou ganó dos supercopas de Europa, dos mundiales de Clubes, una supercopa de España y una Liga.

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3