Frank Lampard nuevo entrenador del Derby Country en la segunda de Inglaterra

Desde hace varios días se venía hablando de la nueva faceta del exfutbolista inglés como entrenador pero nadie sabía en que equipo iba a recalar Lampard.

Frank Lampard ha firmado con el Derby Country de la Championship de Inglaterra por tres años y el club lo hizo oficial a través de su cuenta oficial de Twitter.

El propietario del Derby Country, Mel Morris, se mostró feliz por la llegada de Lampard al conjunto inglés.

"Pocos jugadores han logrado lo que Frank tiene en su carrera hasta la fecha. Es un ganador, un líder que sabe lo que se necesita para tener éxito y que tiene el carácter y el carisma de ser un gerente fantástico para nosotros", dijo Morris a la llegada de Lampard.

"Este es mi primer trabajo como entrenador, pero he estado trabajando en esto por mucho tiempo. He trabajado estrechamente con algunos de los mejores entrenadores del mundo y confío en mis propias habilidades y las del equipo que me rodea. Sé que no será fácil, manejar un equipo de fútbol nunca lo es, pero estoy aquí para trabajar duro. Estoy ansioso por comenzar y por el desafío que tengo por delante", expresó Frank Lampard.

Lampard durante su carrera jugó para West Ham United, Swansea City, Chelsea, Manchester City y terminó su carrera en el New Yrok City FC.