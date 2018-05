Casillas: "Será difícil reemplazar a Zidane, no me gustaría estar en su piel"

El exportero del Real Madrid Iker Casillas pidió hoy "calma y prudencia" a los seguidores del campeón de la más reciente Liga de Campeones de Europa ante la sorpresiva renuncia del francés Zinedine Zidane como entrenador del club blanco.



"El legado de Zidane será difícil de superar, será duro para el entrenador que ocupe el puesto, tiene que haber calma y prudencia, son tres 'Champions', va a ser difícil, no me gustaría estar en su piel", mencionó el actual portero del Oporto portugués en la presentación de TV Azteca como conductor.



Campeón del Mundial con España en la justa de Sudáfrica 2010, Casillas explicó que Zidane habría meditado la decisión de dejar el banquillo del Real Madrid tras la conquista de su tercera 'Champions' el pasado sábado tras vencer al Liverpool por 3-1 en Kiev.



"Es un entrenador que empezó con poca confianza, pero supo ganarse el corazón de la afición, hay que respetarle y agradecerle lo que ha hecho este tiempo", agregó.



Casillas puso a España como país favorito para llevarse la Copa del Mundo de Rusia 2018.



Consideró que el seleccionador de España, Julen Lopetegui, no pudo haber conjuntado una "mejor selección", por lo cual no tiene dudas en ponerla como contendiente al título.



Acerca de la representación mexicana, dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio, mencionó que tiene el respaldo de jugadores con títulos en categorías inferiores de fútbol, como la sub'17, o que ganaron medallas olímpicas en Londres.

Puedes ver: El emotivo video de despedida del Real Madrid a Zidane

"He platicado mucho con los mexicanos que juegan en Portugal (Héctor Herrera, Diego Reyes y Jesús Corona) y tienen la ilusión por dar ese paso y poder llegar a unos cuartos o semifinal del Mundial", indicó la figura europea.



Casillas debutó en la liga española el 19 de septiembre de 1999 frente al Athletic de Bilbao en San Mamés, suma como profesional 725 partidos con el Real Madrid en España y el Oporto en Portugal, así como con la selección española.



A sus 36 años ha ganado tres Ligas de Campeones de Europa, dos Eurocopas y una Copa del Mundo.



El guardameta español se unirá al grupo de comentaristas de la cadena mexicana TV Azteca para la cobertura del Mundial Rusia 2018.



"Estoy nervioso, después de haber estado jugando los cuatro anteriores mundiales, será una nueva forma de seguirlo, pero con ganas de aprender, siempre se puede aprender y quitarse el miedo", dijo el portero campeón del mundo en Sudáfrica 2010.