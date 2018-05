Golpe a la mesa: Las condiciones de Cristiano Ronaldo para seguir en el Real Madrid

Luego de ganar la Champions League por tercera ocasión consecutiva, el mundo se le vino encima al Real Madrid de Florentino Pérez.

Zinedine Zidane ya hizo oficial su salida de la casa blanca y ahora el presidente del equipo deberá trabajar con el tema de Cristiano Ronaldo.

Ver también: El mensaje de CR7 a Zidane por su adiós del Madrid

Una vez terminado el partido ante el Liverpool, el luso dio a entender que no seguiría en España. "Fue muy bonito estar en el Real Madrid", fue la frase que lanzó el luso.

Ahora, se ha revelado las condiciones que ha pedido Cristiano para seguir en el Madrid. Don Balón y otros medios españoles han sacado a la luz la información.

Lo primero es una reunión con Florentino Pérez. El tema del dinero es una de las prioridades. Messi prácticamente le duplica el sueldo, y eso es una patada tremenda para su ego. El '7', por mucho que lo niegue, quiere cobrar lo mismo que el argentino o hasta más.

Por otra parte está el tema de Neymar. El brasileño sigue sonando en serio como futuro refuerzo blanco y la idea no gusta para nada a CR7, que quiere seguir siendo el gran líder del club. El actual Balón de Oro no le ha hecho ninguna gracia que el Real Madrid se haya interesado tanto en el ex del Barça, y quiere que cesen todos los rumores.

Por último, Cristiano Ronaldo quiere seguir contando con un equipo competitivo, y para ello harán falta refuerzos. Es por ello que habría solicitado algunos futbolistas y estar al tanto de los movimientos que se hagan.