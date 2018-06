Neymar, muy feliz con su regreso, pero todavía se siente al 80%

Gran protagonista de la victoria de Brasil ante Croacia, Neymar se mostró muy feliz por su destacado regreso a las canchas este domingo, con golazo incluido, después de sus tres meses de baja, aunque afirmó sentirse todavía al 80% a menos de dos semanas del Mundial.

"Hoy hace tres meses de la lesión. Volver para hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol, y encima con gol, es un felicidad muy grande. Estoy muy feliz", afirmó el delantero tras el triunfo 2-0 de la Seleçao en el amistoso disputado en Liverpool.



El atacante del París Saint-Germain, que no jugaba un partido desde el pasado 25 de febrero, ingresó en el campo después del descanso en lugar de Fernandinho, y apenas tardó 23 minutos en volver a marcar, tras deshacerse de varios defensores croatas.



En el día que se cumplían tres meses exactos de su operación en el quinto metatarso del pie derecho, Neymar volvía a ser decisivo, aunque todavía no está al máximo.



"Aún siento algunas molestias, pero son normales por haber estado mucho tiempo sin pisar. Estoy al 80%", valoró sin asegurar si será titular el próximo domingo ante Austria, en el último test de la 'canarinha' antes de Rusia.



En la misma línea se había manifestado poco antes Tite, que supeditó la decisión a los progresos de Neymar en los entrenamientos de esta semana.



Muy satisfecho con su rendimiento, el técnico afirmó que la vuelta del delantero de 26 años había superado sus expectativas, aunque 'Ney' aún lucha contra el temor de volver a lesionarse.



"Todavía tengo cierto recelo, cierto miedo, pero eso es poco a poco. En cada entrenamiento me voy soltando más", contó rodeado de periodistas en la zona mixta de Anfield.



Tras marcar su tanto, Neymar se abrazó a sus compañeros y luego corrió hacia el doctor Rodrigo Lasmar, quien el pasado 3 de marzo le intervenía en Belo Horizonte dando inicio a un periodo de recuperación contrarreloj con la vista puesta en el Mundial Rusia-2018, que arranca en menos de dos semanas.



"Fue un agradecimiento. No solo a Lasmar, sino también a Rafa y Rica [fisioterapeuta y preparador físico]. Estuvieron 24 horas conmigo. Y a todas las personas que fueron importantes para mí", explicó 'Ney'.



Encuadrada en el Grupo E, Brasil debutará en el Mundial el día 17 de junio ante Suiza, antes de verse con Costa Rica el 22 y con Serbia el 27.