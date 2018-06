Isco, preocupado por el futuro de Cristiano Ronaldo: "Ojalá se quede"

Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, no ocultó su sorpresa por la decisión de Zinedine Zidane de abandonar el club blanco y mostró su deseo de que el portugués Cristiano Ronaldo no siga sus pasos.

"Me sorprendió Zidane, es algo que no nos esperábamos y fue repentino. Ha tomado su decisión y estamos muy orgullosos de haber ganado tres 'Champions' junto a él. Ahora el club tiene que decidir quién viene", dijo en la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol.



Tras el adiós de Zidane, los jugadores del Real Madrid esperan escuchar a Cristiano Ronaldo, que dejó en duda su futuro tras la final de la Liga de Campeones en Kiev.



"Es parecido a lo de Zizou. Es Cristiano quien tiene que tomar la decisión de seguir, si quiere o no. Está en su mano. Ojalá se quede con nosotros porque nos da mucho", opinó.