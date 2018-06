Pep Guardiola: "Nunca volveré a entrenar al Barcelona"

El exitoso entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, concendió una entrevista al programa "Preguntas Freqüentes' de TV3 en la que habló de diversos temas como de su etapa finalizada con el Barcelona, además defendió a Ernesto Valverde y niega acusaciones de racismo de Yaya Touré.

¿Volverá entrenar al Barcelona? "Como entrenador se ha acabado, porque no soy el mismo, ni su mirada hacia mí es la misma", inició diceindo en 'Preguntas Freqüentes' de TV3.

Guardiola considera que su etapa dorada en el 2008 "tenía una edad fantástica en la que me comía el mundo y nos lo comimos, con unos jugadores increìbles, con un presidente joven y desacomplejado, el Txiki (Begiristain), una generación de jugadores brutales y el mejor jugador del mundo (Messi). Los astros se juntaron", recordó.

También descarta que en el futuro pueda ser presidente del club azulgrana: "¿Presidente? No, yo soy entrenador y soy bueno en lo mío, no lo puedes ser en todo. Cuando acabe, me encontraréis jugando al gol al golf", explicó.

Guardiola cree que pese al fracaso en Champions, "el FC Barcelona ha sido el mejor".







También habló de Leo Messi y lo vuelve a considerar como "único". "Él no va a quejarse fuera, sino que cuando no le gusta algo lo dice en el campo. Fuera está calladito".

Además negó las acusaciones de Yaya Touré de racismo, se limitó a replicar que "es mentira, él lo sabe, estuvimos juntos dos años y ahora es cuando lo dice, jamás me lo dijo cara a cara".