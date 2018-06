Ronaldinho engañó a un amigo: ''Me convenció de fichar con el Manchester United y él nunca lo hizo''

El mediocampista brasileño Jose Kleberson Pereira reveló que fichó con el Manchester United en 2003 tras haber sido engañado por su compatriota Ronaldinnho.

Kleberson, que ahora juega para el Fort Lauderdale Strikers de la MSL, recordó que 'Dinho' siempre le decía que llegara al equipo inglés porque él también ya tenía todo acordado para ir a la Premier League.

"Ronaldinho me dijo que iría al Manchester. ¡Él siempre me decía ven a Manchester! Quería irme, pero era reacio porque no hablaba inglés y el United no tenía hablantes de portugués. Ronaldinho me convenció y fui a Manchester'', revela el jugador.

''Al final yo sí fui al Manchester, pero Ronaldinho nunca lo hizo'', aseguró el brasileño en unas palabras que brindó para ESPN.

Cabe recordar que Kleberson no tuvo pena ni gloria en su paso por Old Trafford, donde militó por dos temporadas y nunca se aconstumbró junto a su familia a la vida en Inglaterra.