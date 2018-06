Lopetegui, antes de fichar por el Madrid: "Messi es el mejor jugador que he conocido"

En la última década Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han mantenido una lucha palmo a palmo, tanto en trofeos individuales como a nivel de equipos, por lo que, quien habla bien de uno, se considera detractor del otro.

El portugués y el argentino han estado temporada tras temporada compitiendo por ser el mejor futbolista del planeta, pero parece que esta decisión ya lo tiene bien definido el técnico español Julen Lopetegui.



Resulta que Lopetegui, quien este martes fue oficializado como el nuevo entrenador del Real Madrid por la próximas tres temporadas en reemplazo de Zinedine Zidane, indicó en mayo que, según su juicio, Lionel Messi no solo es el mejor jugador del momento, sino de la historia del fútbol.



“Leo Messi es el mejor jugador que he conocido. Es muy difícil que volvamos a ver a otro como él. Nadie ha marcado las diferencias de manera tan continuada en escenarios tan diferentes. Es un gusto verle jugar. Para mí, el mejor de la historia”, dijo Julen Lopetegui en una entrevista con Sportyou.



No obstante, el estratega de 51 años, y que actualmente dirige a la selección de España en su lucha por ganar el Mundial de Rusia 2018, también tuvo palabras de elogio para Cristiano Ronaldo en la misma conversación con el mencionado medio.



"Cristiano es el jugador con más mérito que yo puedo recordar. Ha sido capaz de convivir con Messi, quitarle triunfos individuales y colectivos. Es un competidor extraordinario y todo eso basado en la disciplina, en el trabajo, en la mejora. Ha marcado la dirección de un vestuario durante muchos años. A nivel mental, el más fuerte de todos", culminó diciendo en aquel entonces.