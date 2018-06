Evra: ''Si Cristiano te invita a comer a su casa, mejor dile que no''

El defensor francés Patrice Evra reveló algunas experiencias que vivió junto a Cristiano Ronaldo cuando ambos militaron en el Manchester United y dejó claro que el portugués es una ''máquina'' porque ''no para de entrenar''.

Evra hace reveladora comparación entre Cristino Ronaldo y Messi

Evra reconoció el gen competitivo de Cristiano en todos los aspectos, tanto en lo deportivo como en los aspectos de su vida.

''Mi consejo es que cuando Cristiano te invite a comer a su casa, di que no. Fui una vez después de un entrenamiento, estaba cansado y en la mesa sólo había ensalada, pollo y agua. Nada de refrescos. Pensé que después habría carne, pero no", cuenta el galo en declaraciones para ITV Sports.

''Después de comer se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hiciéramos toques y yo le pedí que si podía terminar de comer'', dice el futbolista.

''Él quería dar los toques y lo hicimos. Después, me pidió ir a la piscina a nadar. Me preguntaba a mí mismo si habíamos quedado sólo para comer o porque teníamos un partido mañana. Recomendaría a cualquiera que no fuera a comer a casa de Cristiano, es una máquina y no quiere dejar de entrenar'', explicó.

Por último, Evra cuenta que Cristiano perdió un partido de ping pong contra Rio Ferdinand, pero la cosa no quedó allí.

"Cristiano jugó al ping pong contra Ferdinand y perdió. Empezamos a gritar y se le notaba molesto. Mandó a su primo a comprar una mesa de ping pong, estuvo entrenando dos semanas en casa y luego le ganó a Ferdinand delante de todos. Así es Cristiano, no me sorprende que quiera ganar más balones de oro, quiera ganar el Mundial'', finalizó Evra.