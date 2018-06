Rompió el silencio: ¡Griezmann revela por qué rechazó al Barcelona!

Luego rechazar la oferta del Barcelona para seguir jugando con el Atlético de Madrid, el delantero francés Antoine Griezmann rompió el silencio y reveló el verdadero motivo por el cual decidió quedarse en el equipo colchonero.

En declaraciones que brindó para Telefoot, Griezmann confesó que el amor que recibe en el Atlético influyó bastante para no abandonar el club.

''El amor y mi corazón me hicieron quedarme. Aquí he recibido mucho amor y mucho ánimo, no tendría por qué irme'', explicó el atacante, que se encuentra disputando el Mundial de Rusia 2018.

Griezman también se refirió a la manera en que divulgó su decisión. ''Quería mostrar cómo tomamos nosotros las decisiones. Unos han disfrutado y otros no. Además no creo que el video haya molestado al equipo o al entrenador'', dijo el francés.

Y es que cabe recordar que el futbolista utlizó un documentalo que llamó 'La Decisión', donde dio a conocer su futuro. ''He decidido quedarme'', sentencia el galo.