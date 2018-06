Vinícius se despide entre lágrimas del Flamengo antes de su llegada al Real Madrid

La llegada de Vinícius Junior al Real Madrid ya es una realidad. Este lunes la última perla que ha parido el fútbol brasileño compareció en conferencia de prensa entre lágrimas para anunciar oficialmente su salida del Flamengo.

Es sus últimas palabras Vini se mostró muy agradecido y enfundó su visión a lo que se viene para él en el tricampeón de la UEFA Champions League.

"Quiero agradecer a todos los que me ayudaron. Dejo a los seguidores del Flamengo felices y honrados. He hecho amigos que voy a mantener el resto de mi vida. Me despido del club de mi vida para cumplir el sueño de jugar en el Madrid", comentó.

A sus 17 años parece tener las cosas claras y desde ya confiesa que le gustaría seguir los pasos de sus grandes ídolos como Ronaldo o Ronaldinho.

"Tengo el sueño de hacer lo mismo que Ronaldo y Ronaldinho en España. Estoy preparado para nuevos desafíos y este es el mayor de mi vida", añadió.

Ante ello tiene claro que "la mayor dificultad será táctica, pero puedo mejorar y convertirme en un gran jugador".

El conjunto merengue ya había cerrado el trato con el Flamengo a cambio de unos 45 millones de euros, pero su incorporación a la plantilla había que esperar a que cumpliese la mayoría de edad.

Ahora la entidad blanca ha apurado su llegada para que se una a la pretemporada de Lopetegui y será él quien decida si se va a préstamo o estará en el primer equipo.