El día que Cristiano Ronaldo estuvo a punto de fichar con la Juventus

Luciano Moggi, ex director general de la Juventus confesó que hace unos años durante su gestión estuvo a punto de fichar a Cristiano Ronaldo para la Juve. Moggi contó que recibió una alerta y de inmediato envio unos observadores a Portugal a verle.

"A los 18 años Cristiano Ronaldo ya mostraba mucha madurez y sabia tomar elecciones", mencionó Moggi en una entrevista al Diario Marca. El ex director general Lamento no haberle fichado por la Juventus por motivos extras que no pudo manejar.



El fichaje de Ronaldo se frustró tras la negativa del chileno Marcelo Salas de fichar por el Sporting de Lisboa equipo donde militaba un jóven CR7.



"En medio día hice el contrato. Desafortunadamente, Marcelo Salas se negó a fichar por el Sporting de Lisboa porque quería regresar a River Plate. Ofrecí 5 millones más el chileno por un jugador de 18 años, pero no se pudo hacer en ese momento", recordó Moggi.



Ronaldo esta a punto de fichar por la Juventus procedente del Real Madrid a cambio de 100 millones de euros y según la prensa italiana el próximo 7 de julio la "Vecchia Signora" lo presentará como su flamante refuerzo.