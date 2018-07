Néstor Araujo ya está en Vigo para ser presentado por el Celta

El defensa internacional mexicano Néstor Araujo, que se perdió el Mundial de Rusia por una lesión en su rodilla izquierda, aterrizó este jueves en el aeropuerto de Peinador, y mañana será presentado como nuevo futbolista del Celta de Vigo.

El ex futbolista del Santos Laguna fue un habitual en las convocatorias de México durante la fase de clasificación e incluso Juan Carlos Osorio lo incluyó en la primera lista de 28 futbolistas para Rusia. No obstante, el central no se recuperó a tiempo de la lesión y se perdió la cita mundialista.

A diferencia de lo que venía haciendo el Celta en estas últimas temporadas, Araujo, que ha firmado un contrato por cinco temporadas, será presentado este viernes, a partir de las seis de la tarde, en la sede social del club.