Cristiano Ronaldo rechaza despedida del Real Madrid.

Tras la inminente salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus, el club le ha hecho un ofrecimiento de hacerle una despedida como se merece en el Santiago Bernabéu, oferta que le astro portugués ha rechazado.

Desde la "casa blanca piensan" que la mejor forma de despedir los nueve años que estuvo Ronaldo en el Real Madrid es haciendole un homenaje en su estadio con todos los trofeos que levanto mientras jugó con los blancos.



En los planes de Cristiano está enviar un mensaje al madridismo, pero no comparecer en público en las instalaciones blancas ni realizar ninguna rueda de prensa.



De no aceptar el acto de despedida por parte de CR7, el Real Madrid tomará cartas en el asunto y no continuará con el gesto de reabajar su cláusula de rescisión de 1.000 millones y no aceptará la oferta de la Juventus cuando llegue.



En varios medios de prensa se ha afirmado que mañana la Juventus presentará a Cristiano Ronaldo como su nuevo jugador y que la presentación se llamará "el siete del siete", en alusión a la fecha y el número que útiliza Ronaldo.