Sadio Mané descarta fichar por el Real Madrid

Sadio Mané estuvo siendo relacionado como jugador que estaba siendo pretendido por el Real Madrid, incluso, se dijo que el senegalés ya había dado el 'sí'.

Pero Mané fue entrevistado por Senego, medio de su país y aseguró que eso es falso y que sigue siendo jugador del Liverpool.

"Esto son solo rumores. No tengo conocimiento de nada y no nos contactaron para eso. Sigo siendo jugador de Liverpool y me uniré a mis compañeros en Estados Unidos para la gira de preparación de la pretemporada. El Real Madrid es un gran equipo, pero estoy centrado en el mío, el Liverpool".

Mané era del agrado de Zinedine Zidane, él ya lo había pedido para hacerle competencia a Karim Benzema, pero tras su salida, se cayó.