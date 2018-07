Eden Hazard le sigue coqueteando al Real Madrid

Eden Hazard, jugador que está brillando con la selección de Bélgica en el Mundial de Rusia 2018, sigue acercándose al Real Madrid, pese a tener contrato con el Chelsea de Inglaterra.

Real Madrid recibe comunicado de Mendes sobre oferta que presentará la Juventus

"Estoy bien en el Chelsea y nadie me ha hecho ofertas. ¿Si me hace soñar el Madrid sin Zidane? El Real Madrid hace soñar a cualquiera, con Zidane o sin él. La camiseta del Madrid es especial, pero también estoy bien con la camiseta azul, así que no me importa quedarme", dijo en una entrevista para Bein Sports Francia.

Hazard no solo alagó al Real Madrid, también ve a Kylian Mbappé para ser el ganador del Balón de Oro y reconoce todo su enorme potencial a sus 19 años, aunque pone como favoritos a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Por supuesto que Mbappé puede ganarlo. Creo que se lo merece por potencia y calidad, pero lo ganarán Messi o Cristiano", aseguró.

Y cerró. "Él dice que veía vídeos míos cuando era niño, y ahora soy yo el que ve vídeos suyos".