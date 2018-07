Cristiano Ronaldo: Lo que dice el comunicado del Real Madrid sobre salida de CR7

Hoy se ha oficializado el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus por las próximas temporadas. El conjunto blanco en medio de un comunicado lo ha confirmado.

Los españoles aducen que el jugador portugués pidió su salida de la entidad merengue, por lo que no fue Florentino Pérez que lo echó.

LO QUE DICE EL COMUNICADO:

El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.



Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial.



Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.



Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones.



Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones.



El Real Madrid será siempre su casa.