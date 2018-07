El polémico mensaje de la Roma tras el fichaje de Cristiano por la Juventus

Tras la confirmación oficial del fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juventus, la Roma le dio la bienvenida con un inusual y polémico mensaje a través de su cuenta de sus redes sociales.

El conjunto de la capital de Italia compartió una fotografía de Lionel Messi y Francesco Totti con un posteo que se ha vuelto viral.

"The King of Rome and the GOAT" decía, que traducido al español es "El rey de Roma y el mejor de todos".

Con la llegada de CR7, el duelo por la Serie A parece ponerle las cosas aún más difíciles a los rivales. Aunque si bien es cierto la Juventus ha sido quien ha reinado en los últimos años.