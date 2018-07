Altas y bajas del Real Madrid: Cinco fichajes oficiales y dos bajas sensibles  

Luego de días esperando el anuncio oficial de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus, este martes se concretó su salida y ahora lucirá los colores de la "Vecchia Signora" por las siguientes cuatro temporadas.

Te puede interesar: Juventus confirma las cifras reales del traspaso de Cristiano Ronaldo



El crack luso se convierte en la segunda baja sensible del club para la temporada 2018-19 tras la salida de su director técnico Zinedine Zidane el pasado 31 de mayo.



Las altas que confirmó el club merengue no son futbolistas estrellas, más bien cuatro apuestas de jóvenes jugadores para el futuro, además de la contratación de Julen Lopetegui como su nuevo entrenador tras la marcha de Zizou.



ALTAS



1. Julen Lopetegui (Entrenador)



2. Álvaro Odriozola - Real Sociedad (España)



3. Rodrygo Goes - Santos (Brasil)



4. Vinícius Júnior - Flamengo (Brasil)



5. Andriy Lunin -Zorya Luhansk (Ucrania)





BAJAS



1. Cristiano Ronaldo - Juventus (Italia)



2. Zinedine Zidane - (DT)