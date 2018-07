Triste: Adriano y una llamada que acabó con su brillante carrera

Adriano... muchos lo recordamos por aquella potencia, físico, velocidad y talento que tenía al momento de estar en el área. Se perfiló para ser de los mejores de todos los tiempos pero su desordenada vida lo apagó.

ASÍ ES LA NUEVA VIDA DE ADRIANO EN LAS FAVELAS DE BRASIL

Y decimos 'desordenada' porque tal vez no se sabía qué era lo que realmente había pasado. Hoy, años después de su fracaso, Javier Zanetti, exjugador e ídolo del Inter contó lo que pasó en una entrevista con Tuttomercato y la llamada que lo acabó.



"Nada más llegar al Inter marcó un golazo increíble en un amistoso contra el Real Madrid. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que podía ser el nuevo Ronaldo. Lo tenía todo, físico, talento y velocidad. Sin embargo, Adriano venía de las favelas y eso me daba miedo. Sabía de sobra los problemas que puede generar el tener mucho dinero en gente que había vivido situaciones de pobreza. Cada día después de los entrenamientos quería saber qué es lo que él iba a hacer o si iba a salir de noche, me preocupaba que pudiese tener problemas" empieza narrando el argentino.



Sigue: "Adriano tenía un padre que le vigilaba mucho y lo mantenía en la raya. Sin embargo, a comienzos de temporada, ocurrió algo inimaginable. Recibió una llamada de Brasil y le dijeron que su padre había muerto, es algo que te puede cambiar para siempre. Lo vi llorar, tiró el teléfono y comenzó a gritar que no era posible".



Para Zanetti, esa llamada acabó con el futuro prometedor con el que este brasileño tenía enfrente.

"Después de ese día, Moratti (presidente del Inter) y yo decidimos acogerlo como un hermano y protegerlo. Durante ese tiempo siguió jugando, marcando y dedicándoselos a su padre mirando al cielo y rezando. Por las noches Iván Ramiro Córdoba y yo nos juntábamos y le animábamos diciéndole que él era una mezcla entre Ronaldo e Ibrahimovic y que podía ser mejor que ambos. Pero después de esa llamada no volvió a ser el mismo".

Adriano fue un año el mejor delantero del mundo pero se apagó. SÉPALO

Con el Inter de Milan en la temporada 2004-05 marcó 28 goles en 41 partidos y jugando Champions League, ese momento fue la cúspide del recio delantero.



Luego del Inter, Adriano jugó en clubes como Corinthians, Flamengo y Atlético Paranaense. Su última experiencia fue en el Miami FC durante la temporada 2016.