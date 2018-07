Vinicius se despide del Flamengo y pone rumbo al Real Madrid

Vinicius Jr. con un emotivo mensaje ha culminado su corta etapa con el Flamengo brasileño y se enfoca en su nuevo club; el Real Madrid.

La joven promesa se despidió de la afición con una carta en Instagram, y a su vez anunció que el viernes viajará a España para incorporarse a la disciplina blanca, por lo que se muestra "un poco nervioso y ansioso por esa nueva etapa de mi vida".

El muchacho de 18 años se fue con un registro de 69 apariciones con el Flamengo dejando 14 goles como saldo pero con la Sub 17 de Brasil anotó 17 goles en 19 encuentros.

LA CARTA DE VINICIUS

"Faltan palabras para describir lo que siento y lo feliz que he sido con esta camiseta, en este Club al que amo desde que nací. Pasé los mejores momentos de mi vida y los peores también... y hoy salgo de aquí feliz, honrado, realizado, orgulloso y mucho más".



"Quiero agradecer primero a Dios y a todos los que me han ayudado hasta aquí. ¡La mayor afición del mundo y todos los seguidores de otros equipos que siempre me mandan mensajes y me acompañan en mi fútbol!"

Vinicius surge como una de las joyas más preciadas del fútbol brasileño.

"El viernes voy para España/Madrid y estoy un poco nervioso, ansioso por esa nueva etapa de mi vida. Un nuevo desafío que voy superando, siendo tan joven. Que Dios pueda bendecirme y también a mi familia, que mis amigos puedan ayudarme más en el que es mi mayor sueño y desafío".



"Gracias, gracias y gracias. Ni en mis mejores sueños soñaba con este inicio de carrera hermoso y maravilloso. Y a veces sigo pensando... ¿tanto me lo merezco? Agradezco a Dios todos los días que el me dé más fuerzas para realizar mis sueños".



"En serio, Flamengo, te amo. ¡Yo soy Mengão! Hasta luego".

El crack brasileño realizará la pretemporada a las órdenes de Julen Lopetegui a la espera de quedarse o salir a préstamo. Los futbolistas del Real Madrid que no han jugado el Mundial iniciarán el trabajo el próximo lunes, 16 de julio.