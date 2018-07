La carta de despedida de Cristiano Ronaldo a programa El Chiringuito

Luego de conocerse el definitivo fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de la Serie A de Italia, el crack portugués ha recibido mensajes de despedida de todos sus excompañeros del Madrid.

Esta vez fue diferente, el mismo "Cris" fue el que mandó una carta de agradecimiento a través de su amigo y periodista Edu Aguirre al porgrama español El Chiringuito.

Querido Chiringuito: He empezado esta nueva etapa y quiero despedirme de vosotros de una manera especial porque vosotros también tenéis algo especial. Agradeceros el apoyo que siempre me dieron casi todos. Gracias a los madridistas del programa porque he sentido vuestra fuerza en muchas ocasiones, y eso siempre lo recordaré", comienza la carta del portugués.

Cristiano Ronaldo agradeció el apoyo de los madridistas Tomás Roncero y Edu Aguirre: “A Roncero, agradecerte el apoyo y el cariño incondicional que siempre he tenido por tu parte”. ‘’Edu (Aguirre), gracias por ser mi escudo, mi defensor y mi gran amigo’’.

“Os deseo mucho éxito en el programa y lo seguiré viendo desde Italia", finalizó su escrito diciendo Cristiano Ronaldo.

Cabe resaltar que Ronaldo también agradeció las críticas de Cristóbal Soria y de todos los que no le trataron como él deseaba pero agumentó que eso lo hizo ser mejor jugador.