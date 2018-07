Eden Hazard sobre su futuro: "Ya conocen mi destino favorito"

El centrocampista de Bélgica Eden Hazard, dejó entrever la posibilidad de cambiar de equipo la próxima temporada, "después de seis temporadas en el Chelsea".

La mareante oferta que presentará Real Madrid por Hazard

El futbolista de 'los diablos rojos' elegido el mejor jugador del encuentro ante Inglaterra por el tercer y cuartos puesto, puntualizó que, no obstante, la decisión no era solo suya.

"Llevo seis años en el Chelsea y puede que sea hora ya de cambiar. Pero no es una decisión solo mía", indicó el jugador belga en San Petersburgo.

Hazard dio pistas de cuál sería su destino. "¿Mi futuro? Puedo decidir si quiero quedarme o irme, pero Chelsea tomará la decisión final. Conocen mi destino favorito. Me vincularon a todos los clubes posibles. La próxima semana es el Bayern. No, me río con eso. Ya saben mi preferencia…".

¿Qué club prefiere Hazard? En declaraciones antes del inicio del Mundial de Rusia 2018 dijo que "el Real Madrid puede interesarme. Todo el mundo lo sabe".

El volante ha sido vinculado con Barcelona en los últimos días. También se encuentra en la mira del Real Madrid.