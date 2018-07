Cristiano Ronaldo y su primera conferencia como jugador de la Juventus

Cristiano Ronaldo ofreció este lunes su primera conferencia de prensa como nuevo jugador de la Juventus de Italia. Habló y respondió todo lo que le consultaron.

El crack portugués asegura que la decisión de irse a la Juve fue "fácil" y, también mandó un mensaje al madridismo y confirmó que aún no se retira de la selección de Portugal.

LO QUE DIJO:

DECISIÓN DE IRSE: "Fue fácil... una decisión fácil, venía del mejor equipo del momento, es un paso importante en mi carrera, ha sido una buena decisión".



NUEVO DESAFÍO: "Yo lo paso bien jugando al fútbol. Me gustan los desafíos, es una carrera de sueños. Es un reto para el que estoy super listo, estoy seguro que todo me irá bien como fue en el pasado".



¿SE FUE TRISTE DEL MADRID?: "No estoy triste, estoy aquí porque este es un reto increíble para mi carrera, los jugadores de mi edad se van a China, Qatar y esos lugares, llegar a este punto en un club tan grande me hace super feliz, gracias a la Juventus por darme esta oportunidad".



¿RENUNCIÓ A LA SELECCION?: "Nunca le voy a dar la espalda a mi selección, quiero ayudar más, entonces, esta será una etapa muy importante".



MENSAJE AL MADRIDISMO: "No creo que estén llorando... ha sido una historia brillante, un club que me ayudó en todo, esta es una nueva etapa en mi vida, agradezco a todos los madridistas pero ha terminado, parece que estoy empezando a jugar futbol, quiero demostrar a los italianos que soy un jugador top, me voy a preparar bien, pienso que no tengo que demostrar nada a nadie, los números no engañan a nadie, me encantan los desafíos. Después de hacer historia en Manchester, Real Madrid y quiero hacer historia en la Juve".

CHAMPIONS: "Sé que la Champions es un trofeo que todos los equipos quieren ganar, mi presidente me dijo que esa opción es una de las principales que tenemos y vamos a luchar para los demás trofeos, Copas, Ligas, la competición es dura pero tenemos que estar tranquilos, la Champions es difícil, voy a intentar a ayudar a la Juventus para ganar el trofeo".

BIENVENIDA DE LA AFICIÓN: "Fue un momento espectacular porque recibir esta bienvenida es motivante para comenzar bien esta nueva aventura en un nuevo equipo, les agradezco mucho la manera de recibirme, intentaré darles alegrías".

¿FUE LA ÚNICA OFERTA? "Sí, fue la única propuesta que tuve".

DEBUT: "No hemos decidido cuándo debutaré. Comenzaré a entrenarme el 30 de julio y quiero comenzar jugando".

RETIRO: "Solo quiero triunfar con la Juventus, no estoy aquí de vacaciones sino para dejar una huella, quiero sorprenderles una vez más".

GOLES EN LA JUVE: "No es de mi ética hacer comparaciones, intentaré luchar y ganar todo, este es el reto, haré lo mejor que pueda, será un desafío lindo, gocé de la rivalidad con Messi, pero en esta liga será lo mismo, al final veremos quién gana".