El mensaje de Cristiano Ronaldo en sus redes tras ser presentado por Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo fue presentado este lunes en Turín como nuevo jugador del Juventus y tras ello colgó un mensaje en sus redes sociales.

¡Locura en Turín antes de la presentación de Cristiano Ronaldo!

"Forza Juve#FinoAllaFine (hasta el final)", escribió el luso en su cuenta de Twitter acompañado de una foto con la camisa de la Juve.

Cristiano empezará a entrenarse el 30 de julio y que está decidido a llegar listo para el comienzo de la Serie A italiana (Primera División).

El portugués dijo ser un futbolista diferente y a sus 33 años tiene mucho por seguir mostrando en los terrenos de juego.

"No tengo nada que demostrar a nadie, las cifras están ahí. Todo el mundo sabe lo que yo hice en el fútbol. Pero soy ambiciosos y amo los retos, no me gusta quedarme en la zona de confort. Después de lo que hice por el Manchester (United) y el Real Madrid quiero dejar mi sello en la Juve", añadió en su discurso.

