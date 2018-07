Thierry Henry deja su trabajo en la TV para centrarse en carrera de técnico

El exfutbolista francés Thierry Henry, que fue ayudante de la selección belga en Rusia 2018, ha decidido dejar sus labores como comentarista en la cadena británica Sky Sports para centrarse en su carrera como entrenador.

Henry se unió al medio de comunicación en 2016, compaginándolo con su rol como asistente en la selección belga desde 2016.

Al lado del técnico Roberto Martínez, Henry ayudó a que Bélgica se alzase con la tercera plaza en el Mundial de Rusia.

Henry ha participado como analista y comentarista en partidos de la Premier League, así como en entrevistas con las principales estrellas de la liga inglesa, como Harry Kane, Paul Pogba y Alexis Sánchez.

"Con tristeza he decidido que tengo que dejar Sky Sports para poder pasar más tiempo en el campo y concentrarme en mi camino para conseguir el objetivo (de ser entrenador)", explicó Henry en redes sociales.

"En los últimos años, he tenido unas grandes experiencias en el fútbol. Esto me ha hecho que me concentre en mi ambición de convertirme en un entrenador de fútbol", añadió el galo.

El director general de Sky Sports, Barney Francis, lamentó la marcha de Henry, pero afirmó que saben de su pasión por entrenar y le apoya completamente en su decisión.