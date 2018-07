Ordenan la detención de La Volpe en México por acoso sexual

Tremendo problema en el que se ha metido el director técnico argentino Ricardo La Volpe tras el sonado caso que lo culpaban de acoso sexual contra la podóloga de las Chivas de Guadalajara, cuando éste dirigió ahí.

Medios mexicanos confirman que la justicia mexicana ha pedido la detención del argentino de 66 años.

La segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, México, giró una orden de aprehensión contra el director técnico argentino Ricardo La Volpe. Es por el delito de acoso sexual cuya presunta víctima fue la podóloga Alma Belén Coronado.

El supuesto delito data del año 2014. El ex técnico de la selección de México dirigía a Chivas de Guadalajara y la entonces empleada del club lo denunció porque había querido sobrepasarse con ella cuando le solicitó un servicio de cuidado de pies. Este hecho provocó que fuera despedido del club.

LEER MÁS: EL RELATO DE LA PODÓLOGA SOBRE EL ACOSO SUFRIDO POR LA VOLPE



Dos años más tarde, en 2016, la Fiscalía de Jalisco solicitó ordenar la detención de La Volpe, pero un juzgado penal rechazó la solicitud al asegurar que no existían elementos para acusarlo.



No obstante, no será detenido. Según informa Milenio, un juez federal del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Zapopan, le otorgó una suspensión definitiva que impide que se cumpla el requerimiento. Deberá presentarse al juzgado cada tres días y pagar una garantía de 50 mil pesos mexicanos.