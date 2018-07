Luis Enrique: "No habrá una revolución pero tiene que haber una evolución"

Luis Enrique Martínez manifestó en su presentación como nuevo seleccionador español que no es su intención revolucionar las cosas pero si buscar una evolución en el equipo nacional después de los resultados de las tres últimas citas internacionales.

"La palabra fracaso es tan fea... parece que ni lo has intentado. Es cierto que los resultados no han sido muy buenos. Veníamos de haber sido campeones de todo, estábamos todos muy orgullosos, y es algo que debemos a esa Selección y a esos jugadores. Nos han hecho ser por unos años los mejores. Hablaría de decepciones, de momentos delicados", declaró.

"Ojalá eso no nos pase pero pienso que hay muchas cosas que mejorar. No va a haber una revolución, es una palabra que no me gusta, sí que tiene que haber una evolución. Va a haber cambios pero no por la edad, me da igual. Viene gente por detrás a la que vamos a dar confianza y habrá un poco de todo. Vamos a intentar ser lo más justos posibles con lo que yo soy, el entrenador de todos los jugadores españoles", anticipó en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Para este entrenador, ya fallecido, tuvo un recuerdo: "España gracias a la figura de Luis Aragonés encontró lo que somos de verdad. Somos jugadores talentosos, no muy fuertes físicamente, pícaros, pillos, listos. A mi me gusta lo que veo, la Selección juega bien al fútbol, es noble. Me gusta lo que ofrece y la imagen que tiene fuera de España".

Asimismo mostró respeto por lo hecho anteriormente aunque cree que hay lugar para modificaciones: "La fase en el fútbol mas difícil es la de finalización cuando un equipo se repliega y no hay espacios. En esa fase nos hemos visto en este Mundial y creo que nos veremos en los futuros partidos. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar".

"Necesito también saber el feedback de los jugadores, qué han sentido y dónde ven las dificultades. A nivel táctico hay muchas cosas que considero que se pueden mejorar porque cada uno tiene su método y su estilo", agregó.

En la misma línea, indicó: "Ya tuve esa experiencia en un club grande que no había ganado ningún título el año anterior al nuestro con unos jugadores increíbles. Al jugador hay que darle armas, sobre todo cuando vienes de equipos que han sido referencia como lo fue en su momento el Barcelona. Ser referencia es que te estudian, que saben las características de los jugadores".

"Vamos a seguir con el mismo estilo, que no haya dudas con eso. Ser protagonistas con el balón, hay que reforzar el perfil del jugador español pero darle matices. Hay que mejorar la presión tras pérdida, hay que defender mejor, tener más profundidad, generar más ocasiones de gol. Al final quiero lo mismo que Julen o que Fernando. La Selección se debe parecer lo más posible a un equipo aunque sé que es difícil porque solo les voy a tener una semana al mes", dijo.

El entrenador siguió detallando aspectos de su idea: "La Selección tiene todos los mimbres para seguir haciendo buen fútbol, que es una característica que ha definido a mis equipos. Queremos un equipo agresivo cuando tiene el balón, que sea protagonista. Hay que saber defender, analizar todas las cosas que suceden en un terreno de juego y en un partido y hacerlo de la mejor manera".

Los jóvenes pueden ser importantes: "Es evidente que los jóvenes tienen muchas cosas que aportar y deben demostrar mucho para ser partícipes y adelantar a los que tienen más cosas demostradas. Pero enfocaré cada caso de manera individual. Si uno rinde con treinta y cuatro años ojalá rinda hasta los cuarenta y cuatro. Pero sí, me encanta confiar en los jóvenes".

Por otro lado aseguró no ir en contra de nadie: "Sé que significa entrenar a alto nivel, que cada uno tenga una opinión de ti a veces acertada y a veces errónea. No soy anti-nada, soy el seleccionador de todos los jugadores españoles y es un gran orgullo para mí. Me interesa representar de la mejor manera al fútbol español y conquistar éxitos. Con la edad que tengo en pocas cosas hay que ser anti e intentaré disfrutar de esta experiencia".

El ex futbolista espera no tener problemas con la prensa: "De la misma manera en la que soy hoy lo seré mañana y pasado. Soy cercano, intento reflejar el sentimiento que tengo antes o después de un partido. Seguramente no seré el más simpático, no creo que tenga que serlo. Fuera de las cámaras lo soy, o así lo ven mis amigos. Voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible, lo más profesional que pueda. Espero y deseo que la relación sea lo mejor posible".

Tampoco quiere discrepancias con los seguidores: "Con la afición nunca he tenido ningún problema. Siempre he recibido cantidad de mensajes de apoyo y me di cuenta de la grandeza que es seleccionador cuando vi la cantidad de mensajes que he recibido y continuo recibiendo en mi móvil. Espero no desilusionar a nadie".