El baile callejero de Marcelo y su hijo por las calles de Madrid

Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, se ha vuelto viral en las últimas horas tras su baile en la calles de Madrid junto a su hijo Enzo Alves Vieira.

El brasileño "cumplió" lo que parece ser el reto del verano. El In My Feelings Challenge de la canción de Drake, el reto que ha conquistado a personalidades como James Harden, Will Smith o Kevin Hart y que ha enganchado hasta a Marcelo.

Parece cuestión de tiempo que el reto llegue a los diferentes amigos de Marcelo, teniendo en cuenta que el brasileño es uno de los futbolistas que más le gusta hacer este tipo de cosas.