Osorio confirmará en las próximas horas si se queda o se va de México

Juan Carlos Osorio ya lo tiene claro. Su decisión la tiene tomada y solo falta oficializarla a la prensa deportiva, afición y federativos mexicanos.

El técnico colombiano que llevó a México a Rusia 2018 podría salir de la dirección técnica de El Tri por tomar una de las opciones que tiene.

"Este fin de semana tenemos que darle una definitiva a nuestros jefes en México. Como siempre lo he expresado, lo he manifestado, estamos eternamente agradecidos con la Federación Mexicana por la oportunidad que nos dio. Nunca ha sido un secreto para nadie que llegar a la Selección ha sido un sueño, después le pusimos un proceso y se convirtió en un objetivo profesional", dijo Juan Carlos Osorio a Diario El País.



El cafetero no esconde su deseo de dirigir a su país, Colombia, pero sabe que por los momentos no tiene posibilidades.

"Como cualquier otro técnico colombiano la posibilidad de llegar a una gran selección como es la nuestra es inevitable, y por el amor que le tengo al país es extraordinario, lo prudente es que entre hoy y mañana en México sabrán nuestra decisión y a partir de ahí será la decisión de otras personas", confirmó.

Se ha conocido extraoficial que el técnico Juan Carl Osorio tiene cinco ofertas; Egipto, Corea del Sur, Estados Unidos, Colombia y una selección mas de Conmebol.