Fabinho: "Intentaré convencer a Mbappé de que venga al Liverpool"

El futbolista del Liverpool Fabinho aseguró que intentará "poco a poco" convencer al francés Kylian Mbappé para que recale en el club de Anfield.

"Él ya ha dicho que se quedará la próxima temporada en el Paris Saint Germain, pero intentaré poco a poco convencerlo para que venga al Liverpool", señaló el brasileño llegado del Mónaco este verano por 45 millones de euros.



Fabinho habló sobre su relación con Mbappé, con el que compartió vestuario en el Mónaco, y dijo que el francés le mandó un mensaje para felicitarle cuando se completó su traspaso al Liverpool.



"Todavía no he podido felicitarle por ganar la Copa del Mundo. Lo que hizo Francia fue fantástico y lo que hizo Mbappé en los últimos dos años es increíble. Es un fenómeno y tiene que ser felicitado, en cuanto pueda lo haré", apuntó el centrocampista, quien fuera fichado por el Real Madrid Castilla en 2013.



El brasileño se refirió a las oportunidades del Liverpool de volver a conquistar la Premier League 28 años después y señaló que tienen un equipo "capaz de luchar por el título".



"Acabo de empezar a entrenarme con mis compañeros y he entendido que tenemos excelentes jugadores y un gran entrenador. Sé que el City es el campeón y que hizo un gran fútbol la campaña pasada, pero lo haremos lo mejor que podamos para conseguir el título", aseguró Fabinho.



Fabinho es uno de los cuatro fichajes del Liverpool en lo que va de mercado veraniego junto al portero Alisson Becker, el centrocampista Nabil Keita y el extremo Xherdan Shaqiri.