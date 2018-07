Real Madrid presenta a Vinicius: "Pude escoger entre grandes clubes y elegí el mejor"

Real Madrid no ha perdido tiempo y como tenía previsto, ha presentado al crack brasileño Vinicius Jr. en el palco del Santiago Bernabéu rodeado por su padre, su tío, sus agentes y Ronaldo Nazario, que ejerció de padrino del talento sudamericano.



Vinicius, sin esperar, dio sus primeras palabras como madridista en su presentación como nuevo jugador del club blanco.

"Esta es la mejor oportunidad que tiene un jugador de fútbol, me voy a sacrificar mucho para mostrar que merezco la oportunidad. El sacrificio no es nuevo para mí. Vengo de una familia muy sencilla de la que estoy orgulloso y de los valores que me han enseñado", decía.



"Tengo ahora el honor de llegar a la cima del mundo, que es el Real Madrid, con 18 años. Con esta edad demostraré al míster y a mis compañeros que estoy preparado para jugar. Voy a intentar asimilar todo lo más rápido posible. La adaptación no será fácil, pero haré todo lo posible", afirmó el brasileño.





Vinicius no se cansó de halagar su decisión de haber firmado por el tricampeón de Champions League.

"Tuve la oportunidad de escoger entre grandes clubes y elegí al Real Madrid, el mejor de todos. Somos el Madrid y siempre queremos más”, sentenció Vinicius.