El TAS anula sanción al Milan y lo habilita para jugar la Liga de Europa

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió este viernes anular la sanción que la UEFA impuso al Milan, que le excluía de la próxima edición de la Liga Europa, y reenviar el caso de nuevo a la federación europea para que adopte una medida disciplinaria proporcionada sobre el club italiano.



En un comunicado el TAS señaló que está confirmado que el club italiano incumplió la normativa del juego limpio financiero de la UEFA, en concreto en el punto del equilibrio, pero el tribunal consideró "desproporcionada" la sanción de excluirle de participar en la próxima competición europea para la que se había clasificado.



El panel del TAS que estudió el caso consideró que la Cámara de Adjudicación de la UEFA que impuso la sanción "no evaluó apropiadamente algunos elementos" cuando tomó su decisión, "en particular que la situación financiera del club ahora es mejor tras el reciente cambio de propietarios".



También decidió trasladar el asunto de nuevo a la citada cámara de la UEFA por petición del propio club y porque entiende que "la Cámara de Adjudicación está en "una posición mejor que el panel para determinar una medida disciplinaria proporcionada en base a la actual situación financiera" de la entidad.



El Milan acudió al TAS el pasado 4 de julio después de que la Cámara de Adjudicación de la UEFA acordara sancionarle el 27 de junio con su exclusión de la competición europea para la que se clasificara en las dos próximas temporadas.

Te puede interesar: Presidente del Napoli Niega interés por Benzema, Di María y Falcao

Al estar clasificado para la Liga Europa 2018-2019 la sanción le impedía jugar la misma.



Para la UEFA el equipo italiano violó el punto de equilibrio del reglamento del juego limpio financiero entre julio de 2014 y junio de 2017.



El club invirtió más de 200 millones de euros en el mercado de fichajes de 2018 y su caso fue remitido a la Cámara de Adjudicación de la UEFA el mes de mayo pasado y resuelto con la sanción ahora anulada.



El Milan había asegurado su participación en la fase de grupos de próxima Liga Europa tras finalizar sexto en la Serie A italiana, pero el castigo de la UEFA le privaba de ello y otorgaba su plaza al Fiorentina, que fue octavo en su liga.



El panel del TAS encargado del caso resuelto este viernes estuvo formado por el alemán Ulrich Haas, que actuó como presidente, el suizo Pierre Muller y el británico Mark Hoveel y hace dos días celebró la audiencia con las partes en la sede del tribunal en Lausana (Suiza).