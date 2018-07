Rodrygo, promesa del Real Madrid: ''Me quedé triste con la marcha de Cristiano Ronaldo''

El joven delantero brasileño Rodrygo Goes, que fue fichado por el Real Madrid, ya piensa en cómo sería su etapa por el conjunto merengue una vez que se marche del Santos para viajar el próximo año rumbo a España.

Rodrygo Goes es el primer fichaje del Real Madrid en la era Lopetegui

En una entrevista concedida para 'Folha de Sao Paulo', el jugdaor se refirió a la llegada de su compatriota Vinicius Jr a la entidad blanca y a la salida de Cristiano Ronaldo hacia la Juventus.

''Con las cualidades que tiene Vinicius y las que yo tengo conseguimos jugar en varias posiciones. Los jugadores buenos sí pueden jugar juntos'', comenzó diciendo la promesa brasieña.

Rodrygo comentó que una vez que llegue al Madrid no piensa en ser suplente. ''Sinceramente, quedarse sin jugar es una cosa que no se me pasa por la cabeza porque tengo potencial. Son cosas que creo que no sucederán y tenemos que ser honestos. Incluso Vinicius, por todo lo que hace y por su talento, tampoco creo que vaya a ser reserva'', indicó.

Sobre la marcha de Cristiano Ronaldo, el brasileño confesó sentirse triste porque habría sido un sueño jugar a su lado.

''Era uno de mis sueños de pequeño. Era mi ídolo, así como lo es Neymar. Con Neymar es más fácil jugar. Me quedé triste con su marcha y por todo lo que hizo en el Madrid'', explicó.

Rodrygo comentó que sigue enfocado con el Santos, pero que también imagina su vida en el Madrid. ''Es el mejor club del mundo. Así que sólo esperas que sucedan cosas buenas. Claro que pienso, pero estoy enfocado en el Santos porque me voy a quedar un año más aquí''.

Por último, el atacante, de 17 años, se pronunicó al fracaso de Brasil en Rusia 2018 y también a la criticas que recibe Neymar, ya que es señalado por simular faltas.

''Desde el momento en el que Brasil fue eliminado pensé que debo estar preparado. Es la meta que me he marcado ahora: 'Llegar a la selección absoluta'. Trabajo cada día con refuerzo físico y entrenamientos extra. Necesito estar preparado para llegar porque me siento preparado para dar lo mejor'', señaló.

''Para Neymar su lesión fue un factor decisivo. Un chico que hace tres meses estaba parado consiguió jugar. No estaba al cien por cien, pero corrió y fue decisivo. Por supuesto que existen las críticas, pero si hubiera salido campeón diría que fue el mejor del Mundial. Así que no entiendo muy bien las críticas'', cerró.